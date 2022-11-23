У сукні від улюбленого бренду та тіарі Діани: принцеса Уельська на державному банкеті

Королівські дами одяглися у вечірні вбрання та тіари і з'явилися на урочистому прийомі. Кетрін, принцеса Уельська прибула у білій сукні від Jenny Packham з кейпнакидкою, від одного з її улюблених брендів. Виріб відрізнявся вставками із кристалів на плечах, елегантними рукавами до підлоги та приталеним силуетом. Вартість такої сукні становить 5073 долари.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Свій вечірній образ Кетрін доповнила знаменитою тіарою "Вузлики кохання", що раніше належала її свекрусі принцесі Діані. Сама Діана, до речі, не дуже любила цю тіару. Кажуть, леді Ді сильно дратував звук перлинних підвісок, що цокають на тіарі. Ще до того, як потрапити до скриньки Діани, ця тіара належала королеві Єлизаветі II, а ще раніше – її бабусі, королеві Марії. Виготовлено тіару 1913 року на замовлення дружини короля Георга V – королеви Марії.

Вона хотіла зробити копію діадеми своєї бабусі Августи, герцогині Кембриджської (мабуть, тому цю тіару часто називають ще й "Кембриджськими вузликами кохання"). Королева Марія любила такі нетривіальні дизайни і заради цієї прикраси розібрала одну зі своїх старих тіар.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також на Кетрін був перлинний браслет королеви Єлизавети II і сережки з перлинними підвісками принцеси Діани, а в руках вона тримала клатч від Alexander McQueen, який вже носила раніше. На сукні була брошка та стрічка королівського Вікторіанського Ордену. Взута принцеса була в туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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