У сукні від Victoria Beckham: королева Летиція на саміті в Мадриді

У сукні від Victoria Beckham: королева Летиція на саміті в Мадриді

Королева Іспанії Летиція взяла участь у World Blindness Summitt Madrid'21.

На публічному заході королева-консорт з'явилася в асиметричній сукні в тваринний принт від Victoria Beckham, поєднуючи вбрання з червоними туфлями-човниками на підборах із замші.

48-річна дружина короля Філіпа VI вже кілька разів носила цей ансамбль від британської дизайнеркм Вікторії Бекхем, але він все так само актуальний зараз, як і раніше і сидить на фігурі королеви чудово.

Королева Летиція / Getty Images

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Сьогодні свій лук Летиція також доповнила сережками-цвяшками, захисною маскою на обличчі, золотою каблучкою від Karen Hallam (ми знаємо, що це подарунок від дочок королеви, тому вона носить її не знімаючи). Волосся Летиції було укладене і зачесане за проділом, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Королева Летиція / Getty Images

Цього тижня у іспанської королеви було багато робочих заходів і виходів у світ. І кожного разу Її Величність демонструвала бездоганний смак у виборі вбрання.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

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Декольте королеви Летиції (7 фото)

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