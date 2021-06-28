У сукні від Victoria Beckham: королева Летиція на саміті в Мадриді

Королева Іспанії Летиція взяла участь у World Blindness Summitt Madrid'21.
На публічному заході королева-консорт з'явилася в асиметричній сукні в тваринний принт від Victoria Beckham, поєднуючи вбрання з червоними туфлями-човниками на підборах із замші.
48-річна дружина короля Філіпа VI вже кілька разів носила цей ансамбль від британської дизайнеркм Вікторії Бекхем, але він все так само актуальний зараз, як і раніше і сидить на фігурі королеви чудово.
Сьогодні свій лук Летиція також доповнила сережками-цвяшками, захисною маскою на обличчі, золотою каблучкою від Karen Hallam (ми знаємо, що це подарунок від дочок королеви, тому вона носить її не знімаючи). Волосся Летиції було укладене і зачесане за проділом, а на обличчі був легкий денний макіяж.
Цього тижня у іспанської королеви було багато робочих заходів і виходів у світ. І кожного разу Її Величність демонструвала бездоганний смак у виборі вбрання.
Читайте також: Зробила ідеальне укладання: королева Летиція в білій сукні на урочистій церемонії