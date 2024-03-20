У сукні відтінку металік та яскравих туфлях: принцеса Марія-Олімпія на галаконцерті

Дівчина побувала на галаконцерті у Національній портретній галереї в Лондоні, куди приїхала у сукні відтінку металік з декором у вигляді металевих кнопок та кіл, доповнивши вбрання гостроносими туфлями насиченого фісташкового кольору на підборах.

Марія-Олімпія була з класичною зачіскою, дуже легким, ледь помітним макіяжем на обличчі і в сережках-кільця з діамантами у вухах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу 27-річна принцеса з'явилася на публіці у чорній сукні-бандо та високих чоботях. Вона була присутня на вечері, присвяченій запуску Koibird X Maccapani SS24 у Лондоні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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