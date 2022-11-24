У сукні винного відтінку і з гарним укладанням: Олена Зеленська виступила онлайн на форумі

Перша леді України зі своїми колегами з Карибського басейну обговорила зернову кризу у їхніх країнах.

Олена Зеленська разом із першими леді країн Карибського басейну онлайн взяла участь у форумі SCLAN у межах CARICOM – співдружності 20 країн регіону.

В Instagram вона опублікувала знімки, зроблені під час відеозв'язку.

На форумі обговорили вплив війни Росії проти України на країни Карибського басейну, які відчули на собі зернову кризу.

Зеленська також запросила перших леді долучитися до міжнародного формату – Саміту перших леді та джентльменів, який започаткувала Україна. За словами Олени, це один із інструментів, який допомагає боротися із глобальними гуманітарними кризами.

"Після цьогорічної зустрічі в Києві, учасники якої говорили про майбутнє світу та України, ми вирішили перетворити Саміт на постійну платформу. Окрім зібрань раз на рік, тепер маємо регулярні спільні проєкти, зокрема й такі безпрецедентні, як, наприклад, медична евакуація українських дітей, яку ми здійснили з першими леді Польщі та Франції.



Сучасний світ менший, ніж здається. Відстань між країнами вимірюється зв’язками, а не кілометрами, а виклики зближують іще більше. Ми бачимо силу єдності, однодумців і спільних дій заради загального добробуту.", - написала у дописі перша леді України.

Для онлайн зустрічі Олена обрала сукню винного відтінку з довгими рукавами. Свій образ вона доповнила ідеально рівним укладанням з боковим проділом, макіяжем із акцентом на очах і лаконічними золотистими сережками.

Нагадаємо, раніше Зеленська з'явилася на діловій зустрічі у картатому жакеті і спідниці кольору кемел.

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