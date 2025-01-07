У сукні винного відтінку та старовинному намисті: королева Летиція на щорічному військовому заході

Королева Іспанії продемонструвала свою елегантність та класичне вбрання на традиційному військовому заході.

Іспанська королівська родина розпочала свій робочий рік традиційно – провела захід у палаці. 6 січня король Філіп та королева Летиція разом зі своєю дочкою принцесою Леонор відвідали військовий парад Pascua Militar (Військовий Великдень), у Королівському палаці Мадрида.

Це одна з найважливіших подій королівського дому. Pascua Militar — щорічна церемонія, що проводиться в ознаменування відвоювання Балеарського острова Менорка у британців 1782 року королем Карлосом III. Pascua Militar святкується іспанською армією у День Богоявлення.

Король Філіп очолив свято як командувач збройних сил, на ньому була парадна форма. Королева за традицією одягла довгу сукню, яка цього року була трендового винного відтінку. Сукню від бренду Falconeri вона доповнила туфлями у тон, чорною шубою та клатчем від Magrit.

Королева Летиція та король Філіп / Фото: Getty Images

Коли королівське подружжя перемістилося до палацу, Летиція зняла шубу, продемонструвавши детальніше сукню та вибрані прикраси. Вона доповнила лук перлинним намистом королеви Вікторії Євгенії — це одна із найстаріших коштовностей, що належать королівській родині. Прикраса складається з 37 товстих перлин, а застібка виконана з діамантів. Дочка Летиції та Філіпа – принцеса Леонор – була цього разу у парадній військовій формі, а довге волосся зібрала у низький пучок.

Королева Летиція та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 2023 року Летиція теж з'явилася на цьому заході у сукні винного відтінку, а король Філіп згадав у своїй промові про Україну.

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