У сукні винного відтінку з пікантним вирізом: прессекретарка Байдена у кокетливому образі з'явилася на роботі

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Цього разу жінка з'явилася перед журналістами у кокетливому аутфіті. На ній була сукня винного відтінку з пікантним вирізом у зоні декольте, прикрашеним металевою деталлю, з драпуванням і рукавами до ліктів.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Свій образ Карін доповнила традиційною об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиково-чорними тінями, срібними сережками-кільцями і браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр потрапила під приціл фотографів, коли супроводжувала Джо Байдена у робочу поїздку. Вона була одягнена у рожевий жакет і квіткову сукню.

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