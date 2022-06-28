У сукні-вишиванці і червоних туфлях: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Словаччині

Співачка продовжує виступатии на концертах на підтримку України.
У Словаччині відбувся благодійний концерт на підтримку України. Його організаторками виступили Катерина Бужинська і Тетяна Доканіна. У заході також взяли участь викладачка Алла Думітраш і учнів школи мистецтв Могилева-Подільського та місцевого танцювального колективу FS SALAN.
На сцені Бужинська постала у гарному національному образі. На ній була сукня-вишиванка з поясом на талії, яку вона поєднала з червоними туфлями.
Аутфіт Катерина доповнила високим хвостом, макіяжем з акцентом на очах і сережками.
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"З важким серцем, знаючи, що по нашій рідній землі сьогодні вдарили 50 ракет, ми співали зі сльозами на очах… і глядач так само щемливо сприймав усе, що відбувалося на сцені.
Всі виручені кошти з благодійного концерту підуть в благодійний фонд "Здорове дитинство без меж".
Дякуємо міському голові міста Шаля Jozef Belický за допомогу в організації концерту, та уряду Словаччини за те, що в цій країні з початку війни не просто можна дізнатися правдиві новини про Україну, а навіть мовлення на телебаченні відбувається українською!
А ми не зупиняємося і рухаємося далі з благодійними концертами Європою, заради нашої спільної перемоги!" – написала артистка.
Нагадаємо, на благодійному концерті у Софії Бужинська з'явилася у жовтій сукні із синьою вишивкою. На талії був жовтий пояс із синіми китицями.
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