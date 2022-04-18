У сукні-вишиванці: Мей Маск у гарному вбранні закликала підтримати українських дизайнерів

Мей Маск продовжує підтримувати Україну під час війни.

Мама американського мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска, яка завтра відсвяткує своє 74-річчя, опублікувала у Instagram новий пост і з'явилася на відео у гарній сукні-вишиванці від українського дизайнера @kris_maran

У своїй публікації жінка закликала підтримувати українських дизайнерів у цей непростий воєнний час.

Мей підтримувала українців ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А нещодавно жінка публікувала відео, в якому заговорила українською мовою. Тоді в кадрі Маск також з'явилася у сукні-вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич.

Читайте також: