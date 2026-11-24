Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали з дводенним офіційним візитом Малайзію.

Фотографи зазнімкували президентське подружжя у міжнародному аеропорту Куала-Лумпура в Сепангу, де на їхню честь влаштували урочисту церемонію зустрічі з традиційними малайзійськими танцями.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Для появи на публіці перша леді обрала елегантне вбрання у трендовому винному відтінку. На ній була сукня міді з високим драпованим коміром, дрібними зборками в зоні декольте, з «єпископськими» рукавами і розкльошеним подолом. Талію Бріжит підкреслила поясом із круглою пряжкою, обтягнутою тканиною в тон вбрання.

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Сукню пані Макрон скомбінувала з бордовими лаковими туфлями-човниками на підборах.

Особливої жіночності її образу додала романтична зачіска. Бріжит зібрала верхню частину волосся на потилиці, решту залишила розпущеною, а кінчики підкрутила назовні. Вона зробила макіяж з акцентом на очах, губи зафарбувала рожевою помадою, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки — каблучками.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Еммануель Макрон мав традиційно елегантний вигляд у чорному костюмі-трійці, білій сорочці, чорній краватці і чорних шкіряних туфлях.

Президентське подружжя усміхалося, вітало присутніх і позувало фотографам. Бріжит ніжно тримала чоловіка під руку.

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До слова, це перший візит Еммануеля Макрона до Малайзії від початку його президентства 2017 року. Візит відбувся на запрошення прем’єр-міністра країни Анвара Ібрагіма. Його метою стало зміцнення двосторонніх відносин і виведення співпраці між Францією та Малайзією на рівень стратегічного партнерства.

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