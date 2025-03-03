У сукні, як у британської принцеси: королева Мері з чоловіком королем Фредеріком танцювала на балу

Нещодавно в королівському палаці Данії Крістіансборг відбувся Бал мистецтв і культури.

Раніше ми вже писали, що королева Мері з'явилася на світському заході в блискучій сукні від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, в такій самій виходила на публіку і принцеса Уельська Кетрін.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Данський палац поділився відеороликом на своїй сторінці в Instagram, показавши, як король Фредерік X і його дружина королева Мері кружляли в танці і, як взагалі, відбуваються подібні заходи у палаці.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як старша дочка моделі Гайді Клум відвідала 67-й Віденський оперний бал у сукні від дизайнера Ролана Муре.

Читайте також: