У сукні, як у британської принцеси: королева Мері з чоловіком королем Фредеріком танцювала на балу

Нещодавно в королівському палаці Данії Крістіансборг відбувся Бал мистецтв і культури.
Раніше ми вже писали, що королева Мері з'явилася на світському заході в блискучій сукні від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, в такій самій виходила на публіку і принцеса Уельська Кетрін.
Данський палац поділився відеороликом на своїй сторінці в Instagram, показавши, як король Фредерік X і його дружина королева Мері кружляли в танці і, як взагалі, відбуваються подібні заходи у палаці.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як старша дочка моделі Гайді Клум відвідала 67-й Віденський оперний бал у сукні від дизайнера Ролана Муре.
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