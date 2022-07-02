У сукні, як у герцогині Кембриджської: красива прем’єр-міністерка Нової Зеландії на зустрічі у Лондоні

У сукні, як у герцогині Кембриджської: красива прем’єр-міністерка Нової Зеландії на зустрічі у Лондоні

Джасінда Ардерн у ніжній сукні від бренду Emilia Wickstead приїхала на Даунінг-стріт.

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн приїхала з робочим візитом до Великї Британії, де зустрілася зі своїм колегою Борисом Джонсоном на Даунінг-стріт.

Борис Джонсон і Джасінда Ардерн / Фото: Getty Images

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Джасінда з'явилася у ніжному образі. На ній була біла сукня міді від бренду Emilia Wickstead з коміром з гострими кутами і накладними клапанами на грудях. Вбрання вона скомбінувала з бежевими туфлями на шпильках.

Джасінда Ардерн і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Прем'єр-міністерка накрутила локони і зробила макіяж з шоколадною помадою.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

До слова, у схожій сукні виходила у світ герцогиня Кембриджська Кетрін. У цьому вбранні, тільки з круглим коміром, вона з'явилася під час королівського візиту до Індії у квітні 2016 року.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня доповнила свій аутфіт пудровим клатчем і молочними туфлями. Локони, макіяж з акцентом на очах і золоті сережки завершили її гарний образ.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

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