У сукні, як у Кейт і з брошкою Єлизавети II: принцеса Анна на публічному заході

Анна вирушила у поїздку на підтримку низки своїх заступництв. Днями 72-річна принцеса мала аудієнцію у президента Республіки Уганда Йовері Мусевені.

У твітері пан президент поділився фотографіями з заходу, а ми змогли роздивитися новий образ принцеси Анни, який здався нам таким схожим на образ, в якому Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в день заручин із принцом Вільямом 2010 року.

На Кетрін тоді була сукня від бренду Issa. За день до оголошення про заручини Кейт зайшла до студії Даніелли в Лондоні, щоб запитати, чи має вона якісь нові сині сукні для особливого обіду. Виявилося, що Кейт не сподобався жоден з варіантів, але потім дизайнерка сказала, що в неї вдома є синя сукня, яка могла б підійти. Саме в цій сукні Кейт Міддлтон і з'явилася перед камерами в день заручин.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Associated Press

"Я був запрошений на вечерю Її Королівською Високістю Королівською принцесою та її чоловіком сером Тімоті Лоуренсом у резиденції Верховного комісара Великої Британії в Кампалі. Ми говорили про різні заступництва, які вона приїхала сюди підтримати. Я вітаю її і побажайте їй успіху", - написав він.

Я був задіяний на готель у його Royal Highness, Prince Royal і його husband Sir Timothy Laurence на British High Commissioner's residence в Kampala. We talked про різні different patronages she has come to support here. I welcome her and wish her good luck. pic.twitter.com/XjDB73qiA5 — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 26, 2022

На фото видно, що Анна одягнена у синю сукню з V-подібним вирізом довжини до колін та з рукавами-кльош. Під пахвою принцеса тримала синій клатч, а з лівого боку біля плеча у неї була пришпилена брошка з сапфіром та діамантами у краплі перлів імператриці Марії Федорівни.

Цю брошку королева Єлизавета носила кілька разів протягом усього свого життя, мабуть, її дочка хотіла продемонструвати данину поваги покійній матері.

Королева Єлизавета II та принцеса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Раніше ми розповідали, що принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері і вже з'являлася в них на публіці. А також розбиралися, кому дістануться прикраси Єлизавети II, які вона носила за життя.

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