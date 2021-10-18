У сукні, якій 10 років: красива герцогиня Кейт і принц Вільям відвідали церемонію

У сукні, якій 10 років: красива герцогиня Кейт і принц Вільям відвідали церемонію

Вчора герцог і герцогиня Кембриджські відвідали першу в історії церемонію вручення премії Earthshot Prize, яку преса охрестила "Нобелівською екологічною премією".

Світський захід відбувся в Alexandra Palace в Лондоні. Премія Earthshot Prize, створена принцом Вільямом і Королівським фондом, привела до безпрецедентних глобальних пошуків, новаторських рішень, що надихають, та ідей з вирішення найбільших екологічних проблем, що стоять перед нашою планетою.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

39-річна герцогиня Кейт приїхала на захід в красивій сукні Alexander McQueen з короткими рукавами і струмливою спідницею, яку доповнила поясом від Jenny Packham з весільної колекції 2018 року.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

У цій же сукні Кетрін з'являлася на публіці під час королівського туру по США і Канаді та на премії BAFTA 2011 року. Свій образ герцогиня Кембриджська доповнила улюбленими сережками від Kiki McDonough зі спеціальної серії в формі крапель, легким вечірнім макіяжем і бездоганним укладанням хвилями.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

Принц Вільям цього вечора одягнув смарагдовий оксамитовий піджак, темно-синю водолазку під низ, чорні штани і лаковані туфлях на шнурках. На церемонію пара прибула на електрокарі марки Audi.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

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Герцог і герцогиня Кембриджські на церемонії Earthshot Prize (8 фото)

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