У сукні, яку одягала багато разів: принцеса Анна відвідала концерт у Королівському Альберт-холі

Сестра короля Чарльза – королівська принцеса Анна – також відвідала концерт пам'яті у Королівському Альберт-холі в Лондоні у суботу ввечері.

73-річна дочка королеви Єлизавети II одягла чорну оксамитову сукню з довгими рукавами та круглим вирізом зі свого старого гардеробу, а зверху накинула чорно-білу хустку з вишивкою.

Британська королівська родина на концерті пам'яті у Королівському Альберт-холі / Фото: Getty Images

Анна була в перлинних сережках з діамантами, схожі колись носила її мати королева, а також у перлинному кольє з трьох ниток, яке теж належало королеві Єлизаветі II.

Її Високість була зі своєю традиційною зачіскою, а у макіяжі лише нафарбувала губи червоною помадою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Дружина короля Чарльза III – королева Камілла – хоч і старша, ніж принцеса Анна, навпаки, почала більше експериментувати з макіяжем і особливо з губами. Камілла також була присутня на концерті і відкривала перед його початком статую принца Філіпа.

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