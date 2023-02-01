У сукні, яку вже носила: новий вихід королеви Летиції

Її Величність відвідала Іспанську федерацію рідкісних захворювань у центрі Sense Barreres Петрере. 50-річна королева одягла чорно-білу сукню в принт "гусяча лапка" від іспанського бренду Pedro del Hierro, яку раніше вже одягала. Цього разу Летиція доповнила вбрання високими чоботями із замші на стійких підборах та чорним пальто з поясом на талії від Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ королева доповнила сережками Joyeria San Eloy із білого золота з діамантами та каблучкою Coreterno із жовтого золота, яку віднедавна носить замість прикраси від Karen Hallam. Як відомо, каблучки Летиція носить рідко і якщо і вибирає якийсь ювелірний виріб, то носить його постійно.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У Летиції було розпущене довге волосся, яке гарно сяяло на сонці і був макіяж на обличчі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, король та королева Іспанії організовували прийом для дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Мадриді. Цього вечора королева мала розкішний вигляд у молочно-білій блузці з бантом від Carolina Herrera та світло-рожевій максіспідниці з широким поясом на талії від Palace Seamstress.

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