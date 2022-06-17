У сукні з акварельним малюнком та у ніжному капелюсі: герцогиня Софі приїхала на королівські кінні перегони

У сукні з акварельним малюнком та у ніжному капелюсі: герцогиня Софі приїхала на королівські кінні перегони

Графіня Софі Весекська, дружина молодшого сина королеви Єлизавети II принца Едварда, відвідала третій день королівських кінних перегонів в Аскоті.

Перед публікою на іподромі Ascot Racecourse вона з'явилася в традиційному для цього заходу образі — сукні довжини міді та оригінальному капелюсі. На графині була сукня Suzannah з квітковим принтом, який нагадував акварельний малюнок, поділ цього вбрання був асиметричним, V-подібне декольте прикрашали невеликі оборки, а ось плечі – банти.

Графіня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Доповнили цей лук аксесуари: невеликий коричневий клатч від Sophie Habsburg, туфлі "Мері Джейн" від Penelope Chilvers, і звичайно ж обов'язковий атрибут перегонів — капелюшок. Цього разу Софі обрала рожево-білий головний убір від Jane Taylor.

Графіня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Третій день перегонів в Аскоті відомий як Ladies Day. Цього дня визначають переможця Золотого Кубка — переможця найдовших перегонів та нагороджують власницю найоригінальнішого головного убору.

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