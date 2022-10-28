У сукні з американською проймою: гарна королева Летиція з сім'єю відвідала церемонію

Іспанська королівська родина у повному складі відвідала концерт перед врученням Princess of Asturias Awards 2022 у залі Prince Felipe Auditorium в Ов'єдо.

Королева Летиція та король Філіп VI прибули на захід разом із двома дорослими дочками – старшою 16-річною принцесою Леонор, спадкоємицею трону та молодшою – 15-річною інфантою Софією.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Леонор навчається в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі від вересня 2021 року, але зараз у неї мабуть канікули, і дівчина приїхала додому до Іспанії.

50-річна королева Летиція цього вечора мала розкішний вигляд у чорній сукні з американською проймою та геометричними деталями зі страз на грудях від Teresa Helbig. Вбрання було з відкритою спиною і довжини трохи нижче колін. Летиція підібрала до сукні чорні слінгбеки на шпильках від Carolina Herrera та клатч Felipe Varela, а також одягла сережки-кільця і зробила насичений вечірній макіяж.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Її дочки також мали гарний вигляд. Леонор була в рожевому штанному костюмі, під який одягла чорний мереживний топ, підібрала замшеві туфлі в тон і чорний клатч. А її сестра Софія одягла коротку сукню кольору морської хвилі, поєднуючи її із сріблястими балетками.

Глава сімейства – король Філіп – одягнув на світський вечір смугастий костюм, білу сорочку та фіолетову краватку в цятку.

Нагадаємо, минулого виходу на публіку королева Летиція також з'явилася в сукні з відкритою спиною і мала розкішний вигляд.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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