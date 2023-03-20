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У сукні з анімалістичним принтом і оксамитових туфлях: прессекретарка Байдена на премії американського гумору

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У сукні з анімалістичним принтом і оксамитових туфлях: прессекретарка Байдена на премії американського гумору

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Не часто Карін Жан-П’єр можна побачити на світських заходах.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала щорічну премію Марка Твена за внесок у розвиток американського гумору. Захід відбувся у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні. Лауреатом премії став актор Адам Сендлер.

Карін обрала для своєї появи закриту жовто-чорну сукню міді з анімалістичним принтом. Вбрання вона поєднала з оксамитовими туфлями кольору кемел на шпильках.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Жан-П’єр уклала свої фірмові кучері, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила руки срібним браслетом і годинником.

Нагадаємо, на нещодавньому пресбрифінгу Карін з'явилася у блакитному жакеті і білих штанях-палацо. 

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Дата публікації
Перегляди
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