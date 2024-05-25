У сукні з аплікаціями і V-подібним вирізом: Гілларі Клінтон із чоловіком прийшла на державну вечерю

Колишнє президентське подружжя у гарних аутфітах завітало до Білого дому.

Колишній президент США Білл Клінтон і його дружина, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон відвідали державну вечерю у Білому домі, яку президентське подружжя Байденів організувало з нагоди офіційного візиту до Вашингтона президента Кенії Вільяма Руто з дружиною Рейчел Руто.

Біл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Гілларі продемонструвала ефектний образ у чорній довгій сукні з V-подібним вирізом, золотими флористичними аплікаціями, паєтками і стразами. Вбрання також мало довгі рукава з розрізами і чорними китицями. У руці вона тримала чорний клатч і була взута у чорні замшеві туфлі.

Біл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Клінтон доповнила аутфіт гарним укладанням, ніжним макіяжем і золотими сережками з чорним камінням.

На Біллові був чорний смокінг, біла сорочка, чорний метелик і чорні туфлі.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон у білому пальті і перлах прийшла до театру.

Читайте також: