- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з ажурною вишивкою і квітковими сережками: принцеса Айко зачарувала ніжним образом у парку
Донька японського імператора для відвідування туристичної пам’ятки обрала романтичне вбрання.
Японська принцеса Айко в останній день свого п’ятиденного офіційного візиту до Сінгапуру відвідала парк Мерліон, де розташована одна з найвідоміших пам’яток країни — статуя міфічної істоти з головою лева і тілом риби.
Там доньку імператора Нарухіто та імператриці Масако зустрів симпатичний талісман Мерліона — Мерлі, який склав їй компанію під час прогулянки.
Для виходу принцеса обрала ніжний і жіночний образ. На ній була романтична біла сукня довжини міді з ажурною вишивкою у вигляді блакитних квітів і бутонів, круглим вирізом, рукавами до ліктів та розкльошеною спідницею. Талію Айко підкреслила блакитним стрічковим поясом з акуратним бантом спереду.
Вбрання її Високість скомбінувала зі світло-блакитними туфлями на невисоких стійких підборах і білим прямокутним клатчем.
Волосся принцеса заплела в об’ємну косу, чубчик уклала набік, зробила легкий макіяж із рожевим блиском на губах, а вуха прикрасила витонченими сережками у вигляді чотирипелюсткових квіток із перлинками посередині, які чудово перегукувалися з вишивкою на сукні.
Нагадаємо, принцеса Айко у волошковому вбранні з’явилася в аеропорту.