Принцеса Айко / © Getty Images

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Японська принцеса Айко в останній день свого п’ятиденного офіційного візиту до Сінгапуру відвідала парк Мерліон, де розташована одна з найвідоміших пам’яток країни — статуя міфічної істоти з головою лева і тілом риби.

Там доньку імператора Нарухіто та імператриці Масако зустрів симпатичний талісман Мерліона — Мерлі, який склав їй компанію під час прогулянки.

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Принцеса Айко / © Getty Images

Для виходу принцеса обрала ніжний і жіночний образ. На ній була романтична біла сукня довжини міді з ажурною вишивкою у вигляді блакитних квітів і бутонів, круглим вирізом, рукавами до ліктів та розкльошеною спідницею. Талію Айко підкреслила блакитним стрічковим поясом з акуратним бантом спереду.

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Принцеса Айко / © Getty Images

Вбрання її Високість скомбінувала зі світло-блакитними туфлями на невисоких стійких підборах і білим прямокутним клатчем.

Волосся принцеса заплела в об’ємну косу, чубчик уклала набік, зробила легкий макіяж із рожевим блиском на губах, а вуха прикрасила витонченими сережками у вигляді чотирипелюсткових квіток із перлинками посередині, які чудово перегукувалися з вишивкою на сукні.

Нагадаємо, принцеса Айко у волошковому вбранні з’явилася в аеропорту.

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