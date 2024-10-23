У сукні з бантами на грудях та на шпильках: вагітна принцеса Беатріс сходила на вечірку

Вагітна принцеса Йоркська продовжує виходити у світ, а публіка намагається роздивитися її живіт, який все ще малопомітний.

Учора принцеса Беатріс відвідала коктейльну вечірку, влаштовану Нікі Гілтон та Ребеккою Валланс на честь запуску їхньої святкової колекції у The Bar at Gaia в Лондоні.

36-річна принцеса, яка чекає на другу дитину від свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці, одягла ефектну чорну сукню міді з трьома бантами на грудях і рукавами-ліхтариками від Rebecca Vallance, взула туфлі з чорного атласу з пряжками і на підборах Roger Vivier і в руках тримала клатч також від Roger Vivier. Принцеса доповнила свій образ кількома сережками-висячками, золотими браслетами, зробила укладання та макіяж і загалом мала чудовий вигляд.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили принцесу Беатріс на іншому заході разом із мамою Сарою Йоркською. Вони відвідали 10-й щорічний обід Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch у Лондоні, де Беатріс з'явилася в короткій рожевій сукні та з обідком на голові.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи принцеси Беатріс — онучки королеви Єлизавети II (17 фото)