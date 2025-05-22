У сукні з бантами і рукавами-ліхтариками: принцеса Беатріс на церемонії в Нью-Йорку

Принцеса Беатріс / © Getty Images

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Принцеса Беатріс та Дасті Дженкінс були присутні на церемонії вручення премії Matrix Awards 2025 у бальному залі Зігфелда в Нью-Йорку.

Беатріс приїхала в сукні-міді з рукавами-ліхтариками Rebecca Vallance і трьома бантами на грудях і взула туфлі-човники від Jimmy Choo. Образ принцеса доповнила легким макіяжем, красивим хвилястим укладанням, тонким золотим браслетом на зап’ясті і кількома каблучками, зокрема і своїм заручальним.

Дасти Дженкінс і принцеса Беатріс / © Getty Images

А декількома днями раніше принцеса Йоркська відвідала разом зі своєю молодшою сестрою Євгенією квіткову виставку в Челсі. Там Беатріс з’явилася у легкій сукні з квітковим принтом та короткому жакеті. На жаль, образ принцеси спереду було неможливо роздивитися, оскільки фотографії, якими поділилася її сестра, всі були зроблені зі спини.

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Принцеси Євгенія та Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії