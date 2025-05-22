ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

У сукні з бантами і рукавами-ліхтариками: принцеса Беатріс на церемонії в Нью-Йорку

Принцеса Йоркська Беатріс приїхала з візитом до Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс та Дасті Дженкінс були присутні на церемонії вручення премії Matrix Awards 2025 у бальному залі Зігфелда в Нью-Йорку.

Беатріс приїхала в сукні-міді з рукавами-ліхтариками Rebecca Vallance і трьома бантами на грудях і взула туфлі-човники від Jimmy Choo. Образ принцеса доповнила легким макіяжем, красивим хвилястим укладанням, тонким золотим браслетом на зап’ясті і кількома каблучками, зокрема і своїм заручальним.

Дасти Дженкінс і принцеса Беатріс / © Getty Images

Дасти Дженкінс і принцеса Беатріс / © Getty Images

А декількома днями раніше принцеса Йоркська відвідала разом зі своєю молодшою сестрою Євгенією квіткову виставку в Челсі. Там Беатріс з’явилася у легкій сукні з квітковим принтом та короткому жакеті. На жаль, образ принцеси спереду було неможливо роздивитися, оскільки фотографії, якими поділилася її сестра, всі були зроблені зі спини.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie