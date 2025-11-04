ТСН у соціальних мережах

Суспільство
167
1 хв

У сукні з бантом і чорному пальті: королева Летиція обрала лаконічний лук для зустрічі з султаном Оману

Іспанське королівське подружжя приймає в Королівському палаці в Мадриді султана Оману Хайсама бен Таріка Аль Саїда.

Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Цей візит, спочатку запланований на травень минулого року, довелося відкласти через смерть тещі султана лише за 48 годин до офіційної зустрічі.

«Цього разу дружина султана не супроводжувала його, тому королева Летиція залишилася без жіночої компанії на цій зустрічі. Її Величність з’явилася на заході в доволі стриманому образі: сукні з великим бантом на шиї та чорному пальті з поясом на талії. Взула Летиція чорні туфлі-човники на невисокому підборі, а в руках тримала одну зі своїх улюблених сумок від Carolina Herrera.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Волосся королеви було розпущене, а макіяж вона зробила класичний і дуже виразний, акцентуючи увагу на очах. З прикрас наділа лаконічні сережки-цвяшки з діамантами.

Король Філіп VI теж був у пальті, білій сорочці та краватці синього кольору в принт.

Король Філіп VI і королева Летиція з султаном Оману / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як колишній король Іспанії відверто висловився про свої стосунки з невісткою — королевою Летицією. Ексмонарх видає книжку мемуарів.

167
