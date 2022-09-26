У сукні з блакитно-червоними квітами: Джилл Байден на відкритті скульптури Жаклін Кеннеді

Перша леді США в ефектному образі з'явилася на заході біля Білого дому.
Джилл Байден взяла участь у відкритті скульптури-медальйону на честь колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді. Жаклін відіграла важливу роль у запобіганні знесенню історичних будівель на культовій площі Лафаєт біля Білого дому.
Барельєф із зображенням Кеннеді розташований у новому саду перед офісом асоціації, відомим як Декатур-гаус. Він містить одну з її найвідоміших цитат: "Білий дім належить американському народу", пише Daily Mail.
Автором скульптури виступив американський художник Чес Фейган.
Там місіс Байден постала у чорній сукні міді з великими блакитно-червоними квітами. Вбрання вона доповнила червоними замшевими туфлями.
Ефектний аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами і макіяжем з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками, шию – золотими підвісками на ланцюжках, а руки – золотими браслетами і годинником.
В цьому ж образі дружина президента посадила дерево разом із головою ради директорів Історичної асоціації Білого дому (WHAA) Джоном Роджерсом.
Нагадаємо, Джилл Байден сфотографували в обіймах Елтона Джона.
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