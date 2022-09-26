У сукні з блакитно-червоними квітами: Джилл Байден на відкритті скульптури Жаклін Кеннеді

Перша леді США в ефектному образі з'явилася на заході біля Білого дому.

Джилл Байден взяла участь у відкритті скульптури-медальйону на честь колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді. Жаклін відіграла важливу роль у запобіганні знесенню історичних будівель на культовій площі Лафаєт біля Білого дому.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Барельєф із зображенням Кеннеді розташований у новому саду перед офісом асоціації, відомим як Декатур-гаус. Він містить одну з її найвідоміших цитат: "Білий дім належить американському народу", пише Daily Mail.

Фото: Associated Press

Автором скульптури виступив американський художник Чес Фейган.

Там місіс Байден постала у чорній сукні міді з великими блакитно-червоними квітами. Вбрання вона доповнила червоними замшевими туфлями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ефектний аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами і макіяжем з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками, шию – золотими підвісками на ланцюжках, а руки – золотими браслетами і годинником.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В цьому ж образі дружина президента посадила дерево разом із головою ради директорів Історичної асоціації Білого дому (WHAA) Джоном Роджерсом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден сфотографували в обіймах Елтона Джона.

Читайте також: