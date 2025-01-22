У сукні з блискітками і декольте: вагітна Тіффані Трамп у красивому луку станцювала на балі

Молодша донька президента США зачарувала ефектним аутфітом.
Молодша донька Дональда Трампа – Тіффані Трамп – також взяла участь у традиційному інавгураційному балі у Вашингтоні.
Вагітна дівчина обрала для такого випадку красиву сіро-бежеву сукню максі з декольте у формі серця та оголеною лінією плечей. Ліф і рукави вбрання були розшиті блискітками, лелітками і бісером. На шиї був шифоновий шарф-накидка.
У Тіф була гарна зачіска з локонами, вечірній макіяж і французький манікюр. Аутфіт донька президента доповнила розкішними прикрасами з дорогоцінним камінням.
В Instagram stories Тіффані показала селфі, на яких позувала у цьому ефектному образі з балу.
Нагадаємо, Тіффані Трамп на передінавгураційній вечері постала у довгій шифоновій сукні шоколадного відтінку з драпуванням від бренду Zuhair Murad.
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