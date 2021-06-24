У сукні з цікавою деталлю: королева Єлизавета II на аудієнції

У сукні з цікавою деталлю: королева Єлизавета II на аудієнції

Королева Єлизавета II дала аудієнцію прем'єр-міністру Борису Джонсону.

95-річна монархиня вперше за довгий час повернулася до Букінгемського палацу, де зустрілася з прем'єр-міністром під час першої щотижневої особистої аудієнції.

Королева Єлизавета II вбралася з такої нагоди в бузкову сукню з широкою стрічкою трохи нижче талії і чорні шкіряні туфлях на підборах з лакованими носками. Традиційно королева доповнила аутфіт перлинним кольє, брошкою і сережками з перлів. А ще ідеальним укладанням і яскравою помадою на губах.

Королева Єлизавета II і Борис Джонсон / Associated Press

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У кімнаті, де проходила зустріч стояли фотографії членів її сім'ї: чоловіка принца Філіпа, онуків Вільяма і Гаррі з дружинами, а за букетом рожевих квітів також можна побачити фотографію єдиної дочки монархині, принцеси Анни, і її чоловіка, віце-адмірала сера Тімоті Лоуренса.

Поруч на стільці стояла лакована сумка Launer королеви, яку вона також завжди бере з собою на аудієнції.

Королева Єлизавета II і Борис Джонсон / Associated Press

Королева і прем'єр-міністр зустрічалися раніше на саміті G7 на початку цього місяця, а до цього Її Величність проводила свої аудієнції телефоном відтоді, як пандемія коронавірусу охопила країну і весь світ.

Королева Єлизавета II і Борис Джонсон / Associated Press

Минулими вихідними королева Єлизавета II Її була присутня на завершальному дні Royal Ascot, де її дуже чекали прихильники кінних перегонів.

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