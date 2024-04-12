У сукні з цвітінням вишні і за руку з чоловіком: онучка Байдена на державній вечері

Наомі Байден обрала для своєї появи вбрання з весняним мотивом.

У Білому домі відбулася державна вечеря з нагоди офіційного візиту до США прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди і його дружини Юко Кісіди.

Захід відвідала онучка президента США Джо Байдена – Наомі Байден. Вона прийшла у супроводі свого чоловіка Пітера Ніла, з яким трималася за руки.

Наомі мала чудовий вигляд. На ній була ніжно-рожева сукня з накидкою від бренду Bernadette з червоним і білим принтом цвітіння вишні. Вона обрала вбрання саме з таким принтом, адже тема вечері звучала так: "Весна та оновлення".

Наомі Байден / Фото: Getty Images

Аутфіт онука Байдена доповнила білими босоніжками на платформі і підборах та білим клатчем із квітковими аплікаціями. Наомі зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із чорними стрілками та рожевою помадою. У вухах у неї були елегантні золоті сережки з краплевидними перлами. Червоний манікюр завершив лук Наомі.

Пітер Ніл був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорного метелика і чорні лаковані туфлі.

Нагадаємо, на іншій державній вечері Наомі постала у срібній сукні максі, розшитій паєтками, з розрізом ззаду.

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