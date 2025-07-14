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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

У сукні з декольте і пишною спідницею: онука Грейс Келлі сяяла на балу в Монако

Княжа родина Монако відвідала щорічний бал Червоного Хреста.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Камілла Готтліб

Камілла Готтліб / © Getty Images

Окрім князя Альбера II та княгині Шарлін захід відвідали й інші члени родини — Марі Дюкрюе, Луї Дюкрюе, а також Камілла Готтліб.

Дочка принцеса Стефанії та онука княгині Грейс Келлі з’явилася на публічному заході у сукні від Elisabetta Franchi. Вбрання складалося з чорного атласного верху з відкритими плечима та глибоким декольте, а також пишної фатинової білої спідниці з високим розрізом. Талія Камілли була немов підкреслена корсетом з камінням, а взута дівчина була в чорні туфлі з лакованої шкіри на підборах.

Камілла Готтліб / © Getty Images

Камілла Готтліб / © Getty Images

Камілла зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж, одягла сережки-висячки з діамантами та діамантове кольє на шию.

Нагадаємо, княгиня Шарлін з’явилася на балу в блакитній сукні з кейпом і V-подібним декольте від Elie Saab зі струмливим подолом, доповнивши образ діамантовими прикрасами.

Марі Дюкрюе, Луї Дюкрюе, княгиня Шарлін і князь Альбер II, Камілла Готтліб / © Getty Images

Марі Дюкрюе, Луї Дюкрюе, княгиня Шарлін і князь Альбер II, Камілла Готтліб / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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