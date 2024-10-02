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У сукні з декольте та торочкою Oscar de la Renta: розглядаємо новий образ королеви Максими

У сукні з декольте та торочкою Oscar de la Renta: розглядаємо новий образ королеви Максими

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима вітали астронавтів та учасників 35-го Планетарного конгресу ASE у Королівському палаці в Амстердамі.

Конгрес організовано Асоціацією дослідників космосу (ASE), асоціацією понад чотириста астронавтів із 38 країн.

Королева Максима з'явилася на заході у сукні від Oscar de la Renta з торочкою та V-подібним декольте з тонким поясом на талії, взула туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi та взяла шкіряний клатч від Carlend Copenhagen.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

На пальці у королеви виблискувала нова каблучка у вигляді квітки і такі самі квіткові сережки були у вухах. Біляве волосся Максима розпустила і зробила виразний макіяж очей.

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Король Віллем-Олександр одягнув чорний костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королівське подружжя повернулося з Нью-Йорка, де Максиму призначили на нову посаду секретаря ООН з питань фінансового здоров'я.

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