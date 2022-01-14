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У сукні з декольте та в гарному кольє: як Волліс Сімпсон з герцогом Віндзорським на прийом ходили

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У сукні з декольте та в гарному кольє: як Волліс Сімпсон з герцогом Віндзорським на прийом ходили

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон, Франція 1951 рік / Getty Images

Про життя короля Едуарда VIII, а згодом герцога Віндзорського та його дружини Волліс Сімпсон, герцогині Віндзорської було знято багато фільмів. Ми сьогодні згадуємо один із архівних знімків, де вони зображені разом.

На фото, яке було зроблено 14 січня 1955 року, Едуард розмовляє з місіс Кларенс Майлз, дружиною президента бейсбольної команди Baltimore Orioles та давньою подругою його дружини Волліс, у Балтіморі.

Того дня герцог і герцогиня прибули вперше з візитом до Британії від 1947 року і були гостями на балу Американського онкологічного товариства, головою якого була місіс Майлз.

Волліс Сімпсон та Едуард VIII, герцог Віндзорський / © Associated Press
Волліс Сімпсон та Едуард VIII, герцог Віндзорський / Associated Press

Волліс одягнена у вечірню атласну сукню з V-подібним декольте та з двома маленькими брошками на ньому, а також без рукавів. На шиї у герцогині розкішне дороге кольє, а у вухах сережки-висячки. Темне волосся зібране в класичний низький пучок.

Герцог і герцогиня Віндзорські дуже любили світські виходи та різні раути, навіть по фото видно, наскільки комфортно вони почуваються в цій обстановці.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / © Associated Press
Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Associated Press

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