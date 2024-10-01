У сукні з декольте та змією на шиї: принцеса Марія-Олімпія у розкішному образі приїхала на тусовку

Принцеса Греції Марія-Олімпія повернулася до світського життя після весілля принцеси Феодори, яке вона відвідала в Афінах.
30 вересня принцеса Марія-Олімпія відвідала презентацію колекції Bvlgari Calla в межах Паризького тижня моди. На модний івент у столиці Франції 28-річна принцеса приїхала у чорній максісукні на тонких бретельках з глибоким V-подібним декольте, в руках тримала невелику біло-золоту сумку, на шиї у принцеси було золоте кольє у вигляді змії, а у вухах золоті сережки. Марія-Олімпія зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж у рожевих відтінках з акуратними стрілками на повіках та рожевим блиском підкреслила губи.
Цю саму презентацію відвідала бразильська модель та екс"ангел" білизняного бренду Victorias Secret Адріана Ліма.
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