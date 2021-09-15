У сукні з деніму і крокодилячих човниках: стильний вихід королеви Летиції

Королева-консорт Іспанії дуже плідно працює.

Чим займається її чоловік король Філіп VI не особливо відомо, а ось Летиція чи не кожного дня відвідує різні зустрічі, фонди, церемонії та інші заходи.

Вчора 14 вересня Летиція відвідувала чергову зустріч, де відзначали 50-ту річницю створення факультету інформаційних наук UCM в Мадриді.

48-річна Летиція приїхала в сукні з деніму. Акцентом в її образі були червоні туфлі-човники зі шкіри крокодила, а також тонкий червоний ремінець на талії. Її Величність була в захисній масці на обличчі, волосся розпустила і зробила насичений денний макіяж.

Королева Летиція / Getty Images

Також читайте Перші фото з коледжу: іспанська принцеса Леонор поїхала на навчання

З прикрас на Летиції були золоті сережки-кільця у вухах і золота каблучка, яку вона завжди носить на вказівному пальці лівої руки. Цю каблучку їй подарували доньки Леонор і Софія. Прикраса від марки Karen Hallam виконана зі срібла, але у королеви вона ще й в позолоті. Прикраса з цікавим овальним верхом, вартістю 90 євро. Гроші дочки Летиції накопичили самі, щоб зробити подарунок для мами.

Королева Летиція / Getty Images

Мабуть зараз, коли старша дочка королівської пари — принцеса Леонор поїхала на навчання до Уельсу, каблучка стало ще більш значущою для її матері.

Читайте також: Королівські титули: чому Меган Не принцеса, а Кейт може стати королевою-консортом

Король Філіп VI і королева Летиція (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання