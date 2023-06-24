У сукні з драпуванням на стегнах і капелюсі-таблетці: королева Максима зачарувала образом оливкового кольору

Королева відвідала Гаагу. Її Величність була в піднесеному настрої і, як завжди, багато усміхалася і спілкуючись із підданими.

Королева Нідерландів Максима продемонструвала чергове цікаве вбрання — сукню оливкового відтінку від свого улюбленого бренду Maison Natan, яке поєднала з туфлями-човниками від Gianvito Rossi та гламурним капелюшком-таблеткою рожевого кольору та з квіткою.

Сукня королеви цікава своїм фасоном, адже рукави у неї були довгими, але з імітацією кейпа, а ось на стегнах було драпування, яке підкреслювало фігуру.

Лук Максима доповнила сітчастими рукавичками, кількома браслетами з дорогоцінним камінням та сережками-краплями. на плечі її Величності була золота брошка з діамантами. У руці вона тримала клатч у колір вбрання.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Такий образ королева обрала для святкування 100-річчя від дня відкриття історичного парку Лоосдуйнен у Гаазі. Там же Максима сфотографувалася із шанувальниками, відвідала магазин одягу та дитяче футбольне поле.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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