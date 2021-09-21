У сукні з драпуванням та золотими ґудзиками: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

У сукні з драпуванням та золотими ґудзиками: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

60-річна лідерка партії "Батьківщина" продемонструвала під час засідання Верховної Ради новий діловий лук.

Сьогодні, 21 вересня, у стінах парламенту Юлія Тимошенко продемонструвала новий ефектний образ. Нардепка підкреслила фігуру чорною обтислою сукнею з драпуванням в зоні декольте та бежевими вставками по боках, які робили її стрункішою. Вбрання на плечах та манжетах прикрашали золоті ґудзики.

Юлія Тимошенко / УНІАН

Юлія Володимирівна, як завжди, зробила собі акуратну зачіску, зібравши рівне волосся у хвіст, та ніжний макіяж, доповнивши його оптичними окулярами у вишуканій чорній оправі.

Юлія Тимошенко / УНІАН

А вчора на засіданні погоджувальної ради пані Тимошенко постала у білій блузці з накладними клапанами на надгрудних кишенях та в білій спідниці-олівці.

Юлія Тимошенко/Скрин

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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