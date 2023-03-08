У сукні з ефектним розрізом: королева Летиція показала більше, ніж зазвичай на світському заході

Король та королева Іспанії відвідали концерт "In Memoriam" 2023 року в Національній аудиторії в Мадриді.

50-річна королева Летиція продемонструвала новий бездоганний образ, одягнувшись у сіру максісукню з високим розрізом, рукавами три чверті та вирізом "човник" від іспанського бренду Cortana і взута в чорні туфлі-човники на підборах від Prada. В руках у Летиції був чорний клатч із золотим декором.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева відійшла від свого звичайного образу, нанісши темний димчастий макіяж очей, який поєднувався з її сірою, майже готичною сукнею. Вона зібрала волосся у стильний високий хвіст і одягла золоті сережки-кільця з діамантами. На пальці у неї виблискувала каблучка від Coreterno.

Король Філіпп VI одягнув чорний костюм, білу сорочку і синю краватку в цятку. Взутий монарх був у чорні шкіряні туфлі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Минулого разу на світській церемонії "Національної премії за дослідження" 2022 рік королева Летиція з'явилася у фіолетовому міді сукні з круглим вирізом та рукавами-ліхтариками, до якої підібрала темні туфлі-човники на підборах, а також великий клатч.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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