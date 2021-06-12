У сукні з ефектним візерунком: гарний вихід бельгійської королеви Матильди

Бельгійська королева вибрала для свого виходу вбрання з цікавим малюнком.

Королева Бельгії Матильда відвідала 11 червня Циркову школу Брюсселя (École de Cirque), де взяла участь в майстер-класі HandiCirque, циркової майстерності для дітей і дорослих з обмеженими можливостями.

Також вона була присутня на репетиціях студентів та на тренуваннях. Цей тренінг спрямований на методологічний, дидактичний і творчий підхід до циркового мистецтва і навчає майбутніх тренерів моториці і творчості.

Королева Матильда / Getty Images

Для свого виходу королева Матильда обрала сукню міді від Diane Von Furstenberg, яку прикрашав великий квітковий візерунок, виконаний в синьому кольорі. Образ доповнили сині туфлі-човники, синій клатч і золоті прикраси у вигляді браслетів і годинника на зап'ястях.

Королева Матильда / Getty Images

Нагадаємо, що раніше королева Бельгії відвідала бельгійську національну жіночу збірну з баскетболу в спортивному кампусі Lange Munte в Кортрейку. Візит вона здійснила, щоб побажати команді "Бельгійські кішки" удачі на майбутніх турнірах, адже вони кваліфіковані для участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Королева Матильда / Getty Images

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