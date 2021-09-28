У сукні з ефектною сіткою і пов'язкою на руці: королева Максима з'явилася на заході

У сукні з ефектною сіткою і пов'язкою на руці: королева Максима з'явилася на заході

За яких обставин вона пошкодила руку не розголошується.

Королева Нідерландів Максима взяла участь в бесіді про підприємництво на четвертій лекції короля Віллема I. Захід відбувався в театрі Маркант в Удені. Ця премія вважається "Оскаром" для власників бізнесу в Нідерландах.

Премія вручається що два роки, починаючи від 1958-го, Фондом короля Віллема I за активної підтримки Nederlandsche Bank NV і Міністерства економіки. Королева — почесна президентка фонду і член Голландського комітету з підприємництва.

Королева Максима / Getty Images

Вона з'явилася на заході в елегантній чорній сукні від Valentino. Вбрання було довжини міді з шовкового крепу з торочкою і вставками з макраме в вигляді сітки на декольте, подолі і рукавах. Воно було вперше представлене брендом 2015 року в колекції весна-літо 2016.

Королева Максима / Getty Images

Образ Максима доповнила чорним клатчем, елегантними босоніжками і прикрасами. Також не можна не помітити, що на руці у королеви була фіксувальна пов'язка. Як виявилося, Її Величність зламала руку, але обставини цієї події палац не коментує.

також кількома днями раніше, король Віллем-Олександр і королева Максима відвідали захід, присвячений святкуванню 100-річного ювілею нідерландського спілки Баха в концертному залі Тіволі-Вреденбург, в Утргхті. Тоді на її руці теж була фіксувальна пов'язка.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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Королева Нідерландів Максима (21 фото)

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