- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з ефектним розрізом і пір’ям: королева Летиція на вечері з президентським подружжям Китаю
Король і королева Іспанії перебувають із триденним державним візитом у Китаї.
Королева Летиція змінила ніжно-рожеву сукню на зелену, щоб відвідати приватну вечерю, влаштовану президентом Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
На вечерю, яка відбулася в урядовому комплексі Чжуннаньхай, офіційній резиденції президентського подружжя, королева Летиція приїхала в сукні-міді кольору шавлії з пір’ям, доповнивши вбрання золотими туфлями-слінгбеками, лаконічним укладанням і легким макіяжем, а також золотими сережками у вухах.
Вперше цю сукню ми бачили на Летиції на концерті напередодні церемонії «Принцеси Астурійської» 2021 року. Тепер же Її Величність дебютувала в ній під час державного візиту з королем Філіпом VI до Китаю.
Нагадаємо, ми також показували, який образ королева Летиція обрала для перельоту з Мадриду до Пекіна. Вона одягла чорне довге пальто з поясом, широкі штани та зручні черевики.