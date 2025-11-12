У сукні з ефектним розрізом і пір’ям: королева Летиція на вечері з президентським подружжям Китаю

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція змінила ніжно-рожеву сукню на зелену, щоб відвідати приватну вечерю, влаштовану президентом Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

На вечерю, яка відбулася в урядовому комплексі Чжуннаньхай, офіційній резиденції президентського подружжя, королева Летиція приїхала в сукні-міді кольору шавлії з пір’ям, доповнивши вбрання золотими туфлями-слінгбеками, лаконічним укладанням і легким макіяжем, а також золотими сережками у вухах.

Вперше цю сукню ми бачили на Летиції на концерті напередодні церемонії «Принцеси Астурійської» 2021 року. Тепер же Її Величність дебютувала в ній під час державного візиту з королем Філіпом VI до Китаю.

Королева Летиція носила цю сукню 2021 року / © Getty Images

Нагадаємо, ми також показували, який образ королева Летиція обрала для перельоту з Мадриду до Пекіна. Вона одягла чорне довге пальто з поясом, широкі штани та зручні черевики.