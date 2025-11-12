ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

У сукні з ефектним розрізом і пір’ям: королева Летиція на вечері з президентським подружжям Китаю

Король і королева Іспанії перебувають із триденним державним візитом у Китаї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція, король Філіп VI, президент Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція змінила ніжно-рожеву сукню на зелену, щоб відвідати приватну вечерю, влаштовану президентом Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

На вечерю, яка відбулася в урядовому комплексі Чжуннаньхай, офіційній резиденції президентського подружжя, королева Летиція приїхала в сукні-міді кольору шавлії з пір’ям, доповнивши вбрання золотими туфлями-слінгбеками, лаконічним укладанням і легким макіяжем, а також золотими сережками у вухах.

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань / © Instagram іспанської королівської родини

Вперше цю сукню ми бачили на Летиції на концерті напередодні церемонії «Принцеси Астурійської» 2021 року. Тепер же Її Величність дебютувала в ній під час державного візиту з королем Філіпом VI до Китаю.

Королева Летиція носила цю сукню 2021 року / © Getty Images

Королева Летиція носила цю сукню 2021 року / © Getty Images

Нагадаємо, ми також показували, який образ королева Летиція обрала для перельоту з Мадриду до Пекіна. Вона одягла чорне довге пальто з поясом, широкі штани та зручні черевики.

Король Філіпп VI і королева Летиція в аеропорту Мадрида / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція в аеропорту Мадрида / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie