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- Суспільство
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У сукні з ефектом жатки: королева Іспанії Летиція підкреслила фігуру приталеним вбранням
Королева Іспанії Летиція головувала на церемонії закриття 17-го випуску «Euros de tu Nómina», ініціативи спрямованої на просування проєктів, які поліпшують суспільство. Захід відбувся у Мадриді.
Летиція та її стилісти вміють вибирати вбрання, яке має лаконічний, але водночас елегантний та сучасний вигляд. Для цього заходу 52-річна жінка обрала білу сукню-водолазку без рукавів, тканина якої мала ефект жатки. Вона була від демократичного бренду Massimo Dutti і чудово підкреслювала фігуру Її Величності.
Летиція доповнила лук аксесуарами, зокрема можна було побачити: в руці сумку від Nina Ricci, на талії пояс від Burberry, на ногах туфлі з відкритою п’ятою від Massimo Dutti. Королева завершила свій лук макіяжем та оригінальними сережками.
Цей образ кардинально відрізнявся від її вбрання в стилі «леді бос» від Mango — зеленого костюма з жакетом та вільними штанами, у яких вона з’явилася на щорічному засіданні ради Residencia de Estudiantes у Мадриді.