У сукні з ефектом жатки: королева Іспанії Летиція підкреслила фігуру приталеним вбранням

Королева Іспанії Летиція / © Getty Images

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Летиція та її стилісти вміють вибирати вбрання, яке має лаконічний, але водночас елегантний та сучасний вигляд. Для цього заходу 52-річна жінка обрала білу сукню-водолазку без рукавів, тканина якої мала ефект жатки. Вона була від демократичного бренду Massimo Dutti і чудово підкреслювала фігуру Її Величності.

Летиція доповнила лук аксесуарами, зокрема можна було побачити: в руці сумку від Nina Ricci, на талії пояс від Burberry, на ногах туфлі з відкритою п’ятою від Massimo Dutti. Королева завершила свій лук макіяжем та оригінальними сережками.

Королева Летиція / © Getty Images

Цей образ кардинально відрізнявся від її вбрання в стилі «леді бос» від Mango — зеленого костюма з жакетом та вільними штанами, у яких вона з’явилася на щорічному засіданні ради Residencia de Estudiantes у Мадриді.

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Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images