У сукні з еклектичним принтом і слінгбеках Valentino: перша леді США вибрала незвичайний образ

У Східному залі Білого дому відбувся захід присвячений Місяцю Прайда.
У п'ятницю, 25 червня, президент США Джо Байден призначив Джесіку Стерн спеціальним представником США з питань захисту прав людей ЛГБТК + в Державному департаменті. Вона буде грати важливу роль у здійсненні президентського меморандуму про дотримання прав людини ЛГБТК + в усьому світі.
Важливий захід також відвідала і дружина президента перша леді Джилл Байден для якого вибрала незвичайну сукню-футляр з рукавами три чверті і дуже яскравим еклектичним принтом.
Образ вона доповнила бежевими слінгбеками від Valentino, які взувала для зустрічі з королевою Єлизаветою, годинником Cartier, парою сережок і золотими браслетами на зап'ястях.
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