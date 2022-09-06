У сукні з флористичним принтом і еспадрильях: жіночний образ Джилл Байден

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили в об'єктиви фотографів, коли йшли Південною галявиною Білого дому.

Перша леді мала чудовий вигляд. На ній була зелена сукня міді з флористичним принтом. Талію вона підкреслила коричневим шкіряним поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл доповнила перламутровими еспадрильями на танкетці. На обличчі у неї були окуляри-авіатори, у вухах – золоті сережки-кільця, на шиї – золоті кулони на ланцюжках, а на руках – браслети.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Байдені був темно-синій костюм, біла сорочка і смугаста краватка. Він також доповнив свій лук окулярами-авіаторами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вперше Джилл з'явилася на публіці після того, як перехворіла на коронавірус., на виступі чоловіка у Філадельфії. Для свого виходу вона обрала білу сукню-футляр, зверху якої одягла блакитний жакет із вишивкою на комірі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Читайте також: