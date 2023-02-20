У пальті кольору індиго і сукні з флористичним принтом: ефектний аутфіт Джилл Байден

Перша леді США у яскравому образі відвідала кампус університету.
Напередодні неоголошеного візиту президента США Джо Байдена до України він разом із дружиною Джилл Байден відвідали кампус Джорджтаунського університету у Вашингтоні.
Перша леді продемонструвала ефектний аутфіт. На ній було пальто кольору індиго, з-під якого визирала синя сукня міді з флористичним принтом.
На шиї Джилл зав'язала чорний шарф, а в руці вона тримала чорні шкіряні рукавички.
Образ Байден доповнила улюбленими чорними слінгбеками на шпильках J'Adior. Джилл уклала волосся у гарні локони і зробила макіяж смокі-айс.
Президент був одягнений у темно-синій піджак, білу сорочку і чорні штани.
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