У пальті кольору індиго і сукні з флористичним принтом: ефектний аутфіт Джилл Байден

Напередодні неоголошеного візиту президента США Джо Байдена до України він разом із дружиною Джилл Байден відвідали кампус Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Перша леді продемонструвала ефектний аутфіт. На ній було пальто кольору індиго, з-під якого визирала синя сукня міді з флористичним принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На шиї Джилл зав'язала чорний шарф, а в руці вона тримала чорні шкіряні рукавички.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Байден доповнила улюбленими чорними слінгбеками на шпильках J'Adior. Джилл уклала волосся у гарні локони і зробила макіяж смокі-айс.

Президент був одягнений у темно-синій піджак, білу сорочку і чорні штани.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

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