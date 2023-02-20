Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У пальті кольору індиго і сукні з флористичним принтом: ефектний аутфіт Джилл Байден

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
873
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У пальті кольору індиго і сукні з флористичним принтом: ефектний аутфіт Джилл Байден

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США у яскравому образі відвідала кампус університету.

Напередодні неоголошеного візиту президента США Джо Байдена до України він разом із дружиною Джилл Байден відвідали кампус Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Перша леді продемонструвала ефектний аутфіт. На ній було пальто кольору індиго, з-під якого визирала синя сукня міді з флористичним принтом.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На шиї Джилл зав'язала чорний шарф, а в руці вона тримала чорні шкіряні рукавички.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Байден доповнила улюбленими чорними слінгбеками на шпильках J'Adior. Джилл уклала волосся у гарні локони і зробила макіяж смокі-айс.

Президент був одягнений у темно-синій піджак, білу сорочку і чорні штани.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
873
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація