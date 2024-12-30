У сукні з флористичним принтом і слінгбеках кольору металік: Джилл Байден продемонструвала жіночний образ

Перша леді США обрала для свого аутфіту ніжне вбрання.
Джилл Байден на заході у готелі Company House у Крісченстеді, що на острові Санта-Крус – одному з Віргінських островів США, з'явилася у синьо-білій сукні міді з флористичним принтом, білими мереживними вставками і вирізом у зоні декольте.
Аутфіт вона доповнила слінгбеками кольору металік на невисоких шпильках. У неї було об'ємне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр.
Вуха Джилл прикрасила золотими сережками у вигляді квітів, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – каблучками і годинником.
Джо був одягнений у чорний піджак, світло-блакитну сорочку зі смугастою краваткою з принтом.
Нагадаємо, Джилл Байден прилетіла на острів у світло-блакитній сорочці, сірому піджаку і темно-синіх штанях.
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