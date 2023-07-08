У сукні з флористичним принтом і туфлях кольору марсала: королева Матильда продемонструвала жіночний образ

Королева Бельгії Матильда відвідала Оммегангу – свято в Тонгерені, в якому беруть участь три тисячі осіб. Захід є частиною коронаційних урочистостей, які відбуваються кожні сім років і визнані нематеріальною культурною спадщиною Бельгії.

Там Матильда з'явилася у кремовій сукні міді від улюбленого бренду Natan Couture з флористичним принтом, коміром і широким поясом із пряжкою. Вбрання Її Величність доповнила замшевими туфлями кольору марсала на шпильках, клатчем кольору марсала від Dior та елегантним капелюхом від Maison Fabienne Delvigne. У вухах у неї були сережки від бренду Percossi Papi, а на руках – золоті браслети і годинник. У руках королева тримала букет із різнокольорових квітів.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Матильда із чоловіком відвідала відкриття своїх бюстів у сенаті Бельгії у Брюсселі. Вона постала у сукні з вишивкою і тонким ремінцем на талії, підібравши до неї червоні замшеві туфлі-човники на підборах та клатч від Giorgio Armani.

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