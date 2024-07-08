У сукні з флористичним принтом та еспадрильях: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Перша леді любить носити вбрання з флористичиними мотивами.
Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони повернулися до Вашингтона зі штату Пенсільванія, де взяли участь у передвиборчому мітингу в Гаррісбурзі.
Перша леді знову продемонструвала гарний жіночний образ у синій сукні міді з флористичним жовто-зеленим принтом, короткими рукавами і поясом у тон вбрання.
Аутфіт перша леді доповнила улюбленими чорними еспадрильями на мотузковій танкетці та із зав'язками навколо щиколоток. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах – перлинні сережки, на шиї – срібні ланцюжки з підвісками, а на руці – годинник.
Президент був одягнений у синій класичний костюм, біла сорочка, чорні окуляри-авіатори і чорні туфлі.
Нагадаємо, Джилл Байден у День незалежності продемонструвала ніжний аутфіт у білій сукні-сорочці довжини міді, яка також мала довгі рукави і перфорацію. Її талію прикрашав смугастий пояс, який вона зав'язала на бант.
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