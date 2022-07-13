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У сукні з флористичним принтом та рюшами: Джилл Байден у романтичному образі сходила на пікнік

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У сукні з флористичним принтом та рюшами: Джилл Байден у романтичному образі сходила на пікнік

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США поповнила гардероб новим гарним вбранням із квітковим принтом.

Джилл Байден з'явилася на пікніку Конгреса, який відбувся на Південній галявині Білого дому. Це традиційний захід, на якому члени Конгресу з сім'ями проводять час із президентом та іншими працівниками Білого дому у невимушеній обстановці.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася перед публікою у квітковому образі – і це нас вже не дивує, адже останнім часом вона тільки й носить вбрання з флористичним принтом.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього разу Джилл одягла романтичну блакитну сукню максі з рожевим флористичним принтом і рюшами на спідниці. Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі першої леді.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Пані Байден доповнила аутфіт акуратною зачіскою, макіяжем з акцентом на рожевій помаді і перлинними сережками. На шиї у неї були підвіски на золотих ланцюжках, а на руках – золотий браслет і годинник.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня Джилл виступила з промовою. Після чого її чоловік взяв її за руку і ніжно поцілував.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press
Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді відвідала Бібліотеку Конгресу у Вашингтоні. Одягнена вона була у лавандовий жакет і білу сукню-футляр з квітковим принтом. Взула Джилл замшеві туфлі-човники фіолетового кольору.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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