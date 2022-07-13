У сукні з флористичним принтом та рюшами: Джилл Байден у романтичному образі сходила на пікнік

Джилл Байден з'явилася на пікніку Конгреса, який відбувся на Південній галявині Білого дому. Це традиційний захід, на якому члени Конгресу з сім'ями проводять час із президентом та іншими працівниками Білого дому у невимушеній обстановці.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася перед публікою у квітковому образі – і це нас вже не дивує, адже останнім часом вона тільки й носить вбрання з флористичним принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього разу Джилл одягла романтичну блакитну сукню максі з рожевим флористичним принтом і рюшами на спідниці. Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Пані Байден доповнила аутфіт акуратною зачіскою, макіяжем з акцентом на рожевій помаді і перлинними сережками. На шиї у неї були підвіски на золотих ланцюжках, а на руках – золотий браслет і годинник.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього дня Джилл виступила з промовою. Після чого її чоловік взяв її за руку і ніжно поцілував.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді відвідала Бібліотеку Конгресу у Вашингтоні. Одягнена вона була у лавандовий жакет і білу сукню-футляр з квітковим принтом. Взула Джилл замшеві туфлі-човники фіолетового кольору.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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