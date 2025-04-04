У сукні з флористичним принтом і зелених туфлях: королева Матильда з чоловіком у буддистському храмі

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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На завершення їхнього з королем Філіппом державного візиту до В’єтнаму королева Матильда та її чоловік відвідали буддійський храм Пагода Вінь Нг’єм у Гошиміні.

Туди Її Величність приїхала в молочно-білій сукні довжини до колін з флористичним принтом на верхній частині вбрання, поєднуючи його із зеленими туфлями-човниками із замші на підборах та аксесуаром у волоссі такого самого кольору.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

На зап’ясті у королеви був широкий золотий браслет, а у вухах сережки-висячки із зеленим камінням. Волосся її було зібрано в зачіску, а на обличчі був легкий макіяж. Її чоловік король Філіп був одягнений у світло-сірий костюм, білу сорочку та краватку в принт.

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Раніше ми показували інший яскравий образ королеви Матильди з цієї поїздки у біло-рожевій сукні з квітами. Вони з королем відвідали відкриття сервісного комплексу DEEP C у провінції Куангнінь у Гайфоні.

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп у В’єтнамі / © Getty Images