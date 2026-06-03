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У сукні з флористичним принтом: королева Матильда у ніжному образі відвідала церемонію
Королева Матильда відвідала церемонію нагородження переможців 22-го конкурсу віолончелістів імені королеви Єлизавети.
Урочистий захід відбувся у Музичній каплиці королеви Єлизавети у Ватерлоо.
"Після тижнів хвилювання і напруженої роботи настав час нагородження: переможці конкурсу @queenelisabethcompetition отримують свої призи з рук королеви в @musicchapel", - йдеться у повідомленні під знімками, представленими в Instagram бельгійської королівської родини.
Королева Матильда обрала для цього виходу кремову сукню міді з квітковим принтом, доповнивши лук кораловою пов'язкою на голову, туфлями і таким самим мініатюрним прямокутним клатчем. Матильда зробила виразний макіяж і зібрала волосся у зачіску, також її образ доповнювало кілька золотих браслетів.
Також на цей музичний конкурс королева приїжджала раніше в золотій сукні з короткими рукавами і струмливим силуетом, примітним своєю текстурою і вишуканою вишивкою від Natan Couture — улюбленого королівського бренду.