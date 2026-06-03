У сукні з флористичним принтом: королева Матильда у ніжному образі відвідала церемонію

Королева Матильда / © Getty Images

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Урочистий захід відбувся у Музичній каплиці королеви Єлизавети у Ватерлоо.

"Після тижнів хвилювання і напруженої роботи настав час нагородження: переможці конкурсу @queenelisabethcompetition отримують свої призи з рук королеви в @musicchapel", - йдеться у повідомленні під знімками, представленими в Instagram бельгійської королівської родини.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда обрала для цього виходу кремову сукню міді з квітковим принтом, доповнивши лук кораловою пов'язкою на голову, туфлями і таким самим мініатюрним прямокутним клатчем. Матильда зробила виразний макіяж і зібрала волосся у зачіску, також її образ доповнювало кілька золотих браслетів.

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Королева Матильда / © Getty Images

Також на цей музичний конкурс королева приїжджала раніше в золотій сукні з короткими рукавами і струмливим силуетом, примітним своєю текстурою і вишуканою вишивкою від Natan Couture — улюбленого королівського бренду.

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