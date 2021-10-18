У сукні з глибоким декольте і красивому пальті: леді Амелія Віндзор сходила на ярмарку

У сукні з глибоким декольте і красивому пальті: леді Амелія Віндзор сходила на ярмарку

Леді Амелія Віндзор, яка є двоюрідною внучатою племінницею королеви Єлизавети II, періодично з'являється в світському суспільстві.

Минулого тижня дівчина відвідала ярмарку Frieze London Art Fair в Ріджентс-парку в Лондоні. На публіці 26-річна королівська особа з'явилася в довгій чорній сукні з глибоким V-подібним декольте і в сірому пальті у велику клітинку зверху, а взула рожеві черевики з коричневими плямами і без підборів. На плечі у Амелії висіла чорна сумка на широкому ремінці з золотою фурнітурою. Також декольте дівчини підкреслювала масивна золота прикраса з медальйоном на золотому ланцюзі.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

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Леді Амелія розпустила довге волосся, зробила практично непомітний макіяж, а в руці тримала склянку з якимось напоєм.

Зазначимо, на цій самій ярмарці цього дня була присутня принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо. Це був перший публічний вихід пари в світ після народження дочки Сієнни.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

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