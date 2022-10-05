У сукні з гороховим принтом та білих човниках: гарний вихід королеви Ранії

Королева Йорданії Ранія супроводжувала свого чоловіка короля Абдаллу на робочому заході в Омані.

Король Абдалла II зустрівся із султаном Омана Гайтамом бін Таріком у Маскаті, Оман. Дружина султана Омана Сайїда Ахад бінт Абдулла бін Хамад Аль Бусайдія та королева Йорданії Ранія, а також спадковий принц Йорданії Хусейн були присутні на зустрічі.

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Getty Images

52-річна Ранія була у білій сукні-міді у дрібний гороховий принт та з квітковою аплікацією на грудях і підібрала в тон вбрання туфлі-човники на підборах.

На колінах у неї лежав чорний клатч, волосся Ранія розпустила, зробила макіяж, а на пальцях у неї сяяло кілька каблучок.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Ранія поділилася фото з аеропорту, де вона зображена у цьому ж образі та у чорних сонцезахисних окулярах.

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